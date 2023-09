Ultrapopulært skobrand slår dørene op for sample sale i hjertet af København

Sæt kryds i kalenderen! Miista tager vejen fra London til København for at bringe deres vision til live – især i byer uden en fysisk Miista-butik.

Fra onsdag til og med søndag, har du muligheden for at deltage i Miistas Sample Sale. Sample Sale inkluderer fodtøj, tøj og tilbehør fra arkiverne, nye prøvekollektioner og kollektionsprøver, der aldrig er kommet i produktion.

Sensuelle og forførende styles med et råt twist er omdrejningspunktet hos Miista, der i øvrigt også gør en dyd ud af at leve efter udtrykket "Buying stuff is sexy. Ruining the planet while you do it isn’t".

Brandet har hermed et øget fokus på en transparent forsyningskæde. Alle designs bliver skabt i London, mens produktionen sker i deres egen produktion i det nordlige Spanien.