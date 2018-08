Glem alt om det skarpe suit, for til foråret skal skuldrene igen være bløde. Det afslappede, løse jakkesæt gik igen hos adskillige danske designere, heriblandt Baum und Pferdgarten, Designers Remix og Mark Kenly Domino Tan, så du kan godt forberede dig på at pakke powersuitet væk for en stund.

© Baum und Pferdgarten / Lovechild 1979