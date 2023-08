Du er inviteret: Dette kan du opleve under modeugen i København

Talks

Det vil blandt andet være muligt at opleve en række talks under modeugen. Du kan se frem til interresante perspektiver på innovation i modebranchen, digitale fællesskaber og meget mere. Du finder de forskellige talks på det officielle skema.

NAKED Copenhagen åbner stor Flagship Store i hjertet af København

Sneaker-industrien er for alle, men forhandlerne har primært appelleret til det mandlige segment. Det vil NAKED nu ændre på, da de åbner en ny butik på mere end 265 kvm.

Intentionen med forretningen er at åbne dørene for et sted, der giver mulighed for at mødes med andre omkring sneaker-universet og drage inspiration fra hinanden.

Selv ser NAKED Copenhagen butikken som begyndelsen på et nyt og større kapitel, hvor sneaker-universet udvides.

Du kan besøge forretningen, der åbner under Københavns modeuge på tirsdag d. 8. august kl. 10.00. Der vil være aktiviteter for alle i løbet af dagene. Det vil blandt andet være muligt at skabe en custom print T-shirt, i samarbejde med Adidas Originals, fra kl. 14.00 inde i Naked.

Adresse:

Store Regnegade 2, 1110 København

Vintage-tøj og interiør i FRAMA

Seje Sissi Pohle og Pat Scherzer åbner en pop-up i FRAMA, som vil være mulig at besøge 7-11 august fra kl. 10-17. Du vil i løbet af kommende uge have mulighed for at få et indblik i Pat og Sissis uge på Costume.dk.

Adresse:

Fredericiagade 57a, 1310 København

Slut ugen af med et brag

Igen i år vil det være muligt at deltage i den store afslutningsfest, hvor der vil være rig mulighed for at tage en sving om til elektronisk musik, der vil spille natten lang på 'industrial nightclub' på Reffen. Deres DJ Line up vil blive annonceret på et senere tidspunkt. Festen er arrangeret af Fine Chaos CPH, og vil derfor finde sted på samme lokation som deres show.

Adresse:

Motopol

Laplandsgade 6b, 2300 København