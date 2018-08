Fremtidens hår

Nicci Welsh havde valgt at style modellernes hår i en midterskilning med en anelse fald for et naturligt, men lækkert look. Beautyeksperten påpegede desuden, at hvis du kun skal gå efter ét produkt til håret denne sæson, bør du vælge Oribes spray Après beach. Den giver bevægelse i håret uden at gøre det mat, hvilket passer ind i de næste sæsoners store hårtendenser, hvor vi vil se langt mindre til tørshampoo og mat hår til fordel for blanke og velplejede lokker.