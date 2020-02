Modeuge: 3 highlights og 1 ting, der gerne snart må stoppe

Carcel åbnede modeugen med deres første show nogensinde, men det var ikke mode, der var i fokus; Det unge danske brand havde en helt anden mission. Således var der intet tøj på catwalken og ej heller nogle modeller. Tøjet var erstattet af et budskab, som blev præsenteret i videoer om de indsatte kvinder i Thailand og Peru, som syer Carcels styles. Med ordene “Let’s chance the walk, let’s walk the walk” opfordrede Carcel til handling og inviterede showgæsterne op på catwalken. Det er tid til forandring.

Ingen delte det grønne budskab så eksplicit som Carcel, men flere af de danske designere gjorde en indsats for at vise, at det ikke behøver at være kedeligt at træffe det bæredygtige valg.

Emilie Helmstedt præsenterede en kollektion, hvor størstedelen er produceret af genanvendte eller økologiske materialer, og Zalando præsenterede Small Steps Big Impact – en bæredygtigt kollektion lavet i samarbejde med ni nordiske brands. Derudover bød showkalenderen på en række bæredygtige modebrands, heriblandt Blanche og Designers Remix.