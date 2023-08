Modeugen beviste, hvorfor du skal finde denne håraccessory frem igen

De røde læber

Den synlige makeup er (heldigvis for alle os makeupentusiaster) tilbage på catwalken, hvilket formentligt er et udtryk for, at de danske designere har ladet sig inspirere af den voksende interesse for makeup i gadebilledet og på medier som TikTok, hvor makeuppen dyrkes som aldrig før. Dagene med no-makeup-makeup er ved at være talte, og det kom blandt andet til udtryk i den røde blush og ditto kinder hos Kernemilk eller de knaldrøde læber hos Baum und Pferdgarten lagt med Macs klassiske læbestift Ruby Woo. Ved sidstnævnte show havde nogle modeller også fået farvet øjnene med lyseblå eyeliner og Nordic Senior Artist fra Mac Cosmetic, Vilde Feste, som skabte looket, fortæller om makeuppen:

“Den havgrønne eyeliner er inspireret af de smukke kanaler i København, og den levende røde læbe giver følelsen af, hvordan det føles, når man for første gang kan mærke solen på sit ansigt, og sommeren er startet i København – som vi alle ved, er the best time of the year.”