Modeugens højdepunker

Modeugen er et overflødighedshorn af kærlig kreativitet fra mennesker, som investerer hjerteblod i at klæde os alle sammen på – og ikke mindst forsøger at tale til alle vores sanser, når kollektionerne bliver præsenteret på catwalken.

Jeg kunne skrive stolpe op og stolpe ned om personlige favoritter som Ganni, Gestuz, Baum und Pferdgarten, Henrik Vibskov, Lovechild 1979, Remain, Rotate … og alle de andre, som du kan se på Costumes Instagram og andre steder her på sitet. Men her kommer de absolutte højdepunkter for denne sæson.