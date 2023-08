Pat og Sissi fra Outofuseberlin åbner en pop-up i FRAMA under modeugen

"At arbejde med FRAMA omkring det her projekt har bragt en masse lethed og tillid undervejs. Vi deler passionen for langtidsholdbart design og en langsommere og opmærksom livsstil. FRAMA har skabt et sted med sin helt egen magi og naturlighed, hvilket giver os og vores vintage pieces en særlig mulighed. Vi er utroligt glade for at åbne dørene til vores Vintage Marked i dag, så vi kan dele vores kærlighed til antik skønhed med københavnerne."

Adresse:

FRAMA Space

Fredericiagade, 57a

København, 1310

Åbningstider:

10.00-17.00