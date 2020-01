Romantisk, afslappet og nemt: Denne frisure skal du kopiere fra modeugen

Rains holdt show for første gang, og det danske regntøjsmærke havde ikke overraskende satset på et såkaldt wet look.

Her havde den kedelige hestehale fået et sejt twist i form af en snoning, hvilket gav den perfekte festfrisure.

Du kan kopiere frisure, der på engelsk går under navnet rope twist braid, ved at skrabe håret tilbage i en stram, høj hestehale. Del hestehalen i to sektioner, som du kan sno enkeltvist. Sno derefter de to dele sammen til én samlet frisure. Afslut med masser af hårspray.

Du kan se en videoguide til frisuren her.