5 tendenser fra modeugen, vi tror på

… lever stadig i bedste velgående på de danske designeres catwalk, hvor kvindeligheden bliver fremhævet og understreger, at vi må gå i lige nøjagtigt det, vi har lyst til.

Powerkvinden debuterede under Københavns modeuge i vinter, men denne sæson er hun mere udtalt end hidtil. Tendensen skinner tydeligst igennem i designernes hyppige brug af transparente stoffer – et materialevalg, der spiller på alle de kvindelige facetter ved at være både poetisk, blidt og sexet.