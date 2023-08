Den københavnske modeuge er netop afsluttet, og selvom der ikke var meget sommervejr over denne sommers modeuge, var der heldigvis stadig rigelig inspiration at hente. Og inspirationen gælder ikke kun for kommende modetendenser, men også i trends indenfor skønhed og hår. Derfor er der god grund til at kigge de dygtige hår- og makeupartister over skulderen, når de skaber skøn magi på modellerne backstage. En af dem, vi har været så heldige at få lov at kigge over skulderen, er stjernefrisør Cim Mahony, som vi mødte backstage til Stine Goyas show, hvor Cim og hans team stod for at style modellernes hår.