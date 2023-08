Vintageeksperterne: Denne styling fra københavns modeuge var vi vilde med

En hyggelig middag med Kinraden

"Takket være Christian Hansen, som bragte os sammen til denne lille hyggelige middag med interessante mennesker, tilbragte vi en aften fyldt med snak, høj latter og yderst lækker mad. Gården til det danske smykkefirma er en lille gul drøm, der ikke virker større end et par kvadratmeter."

"Vi kan ikke huske, at vi nogensinde er blevet inviteret til en så personlig og hyggelig aften af et brand. Kinradens smykker er lavet af de fineste materialer, og vores højdepunkt er de dråbeformede øreringe, som virker tunge, men faktisk er behagelige at have på øret."

En aften med venner for at fejre outofuseberlin og FRAMA

"For at fejre dette særlige øjeblik sammen med vores venner og dem, der har støttet os, inviterede vi dem til en lille aperitvo i FRAMA-rummet. Vi åbnede et par flasker mousserende vin fra vores ven Ilmbacher Hof, som har en smuk vingård lukket, hvor vi bor i vores hjemby."

"Vi dækkede vores bil med hvid dug - bagsiden af bilen blev brugt som bord, ligesom i en lille bistro, meget ukompliceret og hyggeligt."