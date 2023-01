I dette nye samarbejde møder Marni's kunstneriske og farverige univers Carhartt WIP for første gang. Du kan forvente at se nyfortolkninger af klassiske silhuetter fra Carhartt WIP, og hvis du ikke kan vente med at få fingrene i kollektionen, så kan allerede nu finde den på marni.com.

Marni kommer helt præcist til at sætte deres præg på blandt andet Carhartt WIP’s active jacket, short-sleeve work shirt og en løs model af deres work pant. Gennemgående elementer er et farvestrålende blomsterprint og multifarvede split-designs.

Prislejet for kollektionen spænder fra 1.400-23.800 kr., og du kan se en forsmag på kollektionen lige her.