Nu kan du shoppe online i 252 genbrugsbutikker

Røde Kors åbner i dag op for deres online genbrugsshopping platform, hvor du kan købe alt slags tøj og møbler. Tøjet kan sendes direkte til din hoveddør, og det har aldrig været lettere at danne sig et overblik over Røde Kors’ enorme udvalg.

Platformen bliver ikke kun bæredygtig, men den er stadig med til at støtte op om Røde Kors’ allerede humanitære arbejde, der hjælper udsatte mennesker. Omsætningen fra genbrugssalget vil gå til nødhjælpsarbejde og til socialt udsatte indenfor Danmarks grænser såvel som i udlandet. Der er derfor grund til at bakke op om Røde Kors’ online univers kontra andre secondhand platforme.

Vi glæder os i hvert fald til at kunne shoppe Røde Kors fra sofaen – hvad med jer? Find vej til webshoppen lige her.