Ny trend omfavner det slidte look

Slidte jeans og hullede trøjer er i stigende grad begyndt at poppe frem i gadebilledet, i udstillingsvinduerne hos de hypede modebrands og på catwalken – kort sagt alle vejene. Og det er ikke nødvendigvis på grund af en vanskelig økonomisk situation, at folk er begyndt at vise sig frem i lasede og iturevne klæder, men det er snarere noget, der er langt mere vidtomfattende. Modestrømningen vi snakker om er i disse tider blevet (gen)døbt “poor core”, og den omfatter trends, der har sin oprindelse i mindre velhavende miljøer, som bliver adopteret af mere økonomisk privilegerede kredse.

Selvom der er tale om en trend, som særligt bruser frem lige nu, er der bestemt ikke tale om et nyt fænomen. Det er blandt andet set helt tilbage under Den Franske Revolution, hvor den mest velhavende klasse gjorde brug af beklædningsgenstande, som oprindeligt blev brugt af folk, som ikke var lige så godt stillet rent økonomisk. Igen i 1950’erne vakte det røre, da jeans langsomt indtog sin plads i de mere eksklusive kredse, idet denim oprindeligt stammer fra arbejderklassen. Og hvis vi prøver at bevæge os tættere på nutiden kan designer, John Galliano (daværende kreative direktør for Dior), også bruges som eksempel, da han i 2000 brugte de hjemløse som inspiration til vinterkollektionen. Så sent som sidste år kunne kunder hos Balenciaga også købe sneakers med et yderst slidt og udtrådt udseende for over 12.500 kroner.

På vores egen danske mode-hjemmebane, Copenhagen Fashion Week, så vi også brands som Wood Wood og (Di)vision sende modeller ud på catwalken i den omtalte poor core-stil. Vi har et par eksempler med, som du kan se herunder.