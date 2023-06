Sådan får du dine sko til at passe, selvom de er for små

Hvordan udvider man sko?

Du kender måske situationen: Du har købt et par nye, flotte sko og kan ikke vente med at hoppe i dem – men efter kort tid bliver du desværre nødt til at konstatere, at skoene simpelthen gør ondt at have på, og nok alligevel er for små.

En dag i for små sko kan hurtigt føles lang, og det er en sikker vej til vabler, sår og ømme fødder – ikke mindst er det bare virkelig ærgerligt, når et par spritnye sko klemmer og ikke er til at have på. Heldigvis er der råd at hente, og du kan med fordel afprøve disse fire nemme tricks, der kan hjælpe dig med at udvide dine sko, inden du skiller dig af med dit nye (fejl)køb igen.

Er det helt specifikt lædersko, du har problemer med, og gerne vil have udvidet, kan du med fordel læse vores bedste trick til netop dette lige her. Har du i stedet sko, der knirker, kan du prøve dette nemme trick, til at løse dit problem.