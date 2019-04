Sådan finder du det perfekte par jeans

Du har nok bemærket, at dine jeans ikke kommer i størrelse small, medium eller large, men derimod er opgivet i tommer, hvor 1 tomme svarer til 2,54 centimeter. De fleste jeansmærker bruger et dobbelt mål, som eksempelvis 28/32. Det første tal angiver størrelsen i livet, og det andet er længden på benene. Har du købt et par jeans, der enten udvider sig, eller er blevet for stramme, kan du selv let justere pasformen, så de igen sidder perfekt.

© Anna Stokland