Sådan laver du din egen trendy halskæde – det er både nemt og billigt

Måske har du lagt mærke til de mange hjerte-halskæder i gadebilledet? Den er heldigvis super nem at lave selv – du skal kun bruge to enkle ting, til at genskabe den rimelig trendy halskæde. Alt du skal bruge er selvfølgelig en snor og et vedhæng. Du kan selv vælge din snor, og det kan være alt fra, hvad du har derhjemme (aflagt tøj du kan klippe i, stof-bånd, snørrebånd mm.) til en billig snor fra en garnbutik. Når først du har snoren, kan du frit vælge et vedhæng. Her kan du folde din kreativ side ud og eksperimentere med forskellige udtryk. Vedhænget kan variere af alt fra hængelåse til julepynt.

Et godt råd du kan bruge, når du giver dig i kast med snor og vedhæng, er at teste snorens holdbarhed og binde en ordentlig knude. Prøv så vidt muligt ikke at binde snoren fast til vedhænget, men led i stedet snoren gennem vedhænget og bind knuden i nakken.

Vi har samlet nogle forslag til din hjemmelavede halskæde herunder.