Sådan skaber du det klassiske Chanel-look på budget

Met Gala (også kendt som Costume Institute Gala eller Met Ball) er en årlig fundraising-begivenhed til fordel for Metropolitan Museum of Art's Costume Institute i New York City. Arrangementet afholdes normalt den første mandag i maj og betragtes som en af årets største og mest profilerede modebegivenheder.

Årets tema

Hvert år har Met Gala et nyt tema, der tager udgangspunkt i museets årlige modeudstilling. Temaet annonceres flere måneder i forvejen, og deltagerne forventes at klæde sig i overensstemmelse med temaet. Museets kommende udstilling hedder Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, som er en hyldest til den afdøde modedesigner og kreative direktør, Karl Lagerfeld.

Lagerfelds er nok mest kendt for sin rolle som kreativ direktør for modehuset Chanel (en stilling han havde fra 1983 til sin død i 2019), men hans CV inkluderer derudover en lang række af imponerende stillinger – heriblandt lærling hos den franske modedesigner Pierre Balmain, kreativ direktør for Chloé og kreativ direktør for Fendis pels og ready-to-wear kollektioner. Og så havde han desuden også sit eget brand under eget navn.

Lagerfeld er bredt krediteret for at revitalisere Chanel og gøre det til et af de mest succesrige og indflydelsesrige modehuse i verden. Det er således også hans kreationer for Chanel, som vi forventer at se gæsterne tage mest inspiration fra, når de dukker op i deres outfits til ære for Lagerfeld.

Her får du vores bedste råd til at skabe et klassisk Chanel-inspireret outfit. Det klassiske Chanel-look er tidløst og sofistikeret og forener smukt det enkle med det feminine.

Start med en skræddersyet tweed-jakke

Den ikoniske tweed-jakke er en fast bestanddel af Chanel-looket. Vælg en velsiddende jakke med en klassisk silhuet og subtile detaljer. Du kan bære den med en bluse eller en simpel t-shirt alt efter lejligheden.

Tilføj et statement-stykke

For at tilføje et strejf af glamour til dit outfit kan du tilføje et statement-smykke eller et tørklæde. En perlehalskæde eller et silketørklæde bundet om halsen kan løfte et enkelt outfit og give det et mere raffineret look.

Vælg klassiske bukser eller en nederdel

Som underdel skal du vælge et par klassiske bukser eller en nederdel. En pencil-nederdel er en tidløs mulighed, der fungerer godt sammen med en tweed-jakke, mens skræddersyede bukser kan give dig et mere afslappet look.

Hold dine sko enkle

Chanel-looket handler om underspillet elegance, og derfor anbefaler vi, at du vælger en enkel og klassisk sko. Ballerinaer eller lave pumps i en neutral farve er perfekte til dette look.

Afslut med en klassisk taske

Prikken over i'et på ethvert Chanel-inspireret outfit er en klassisk quiltet håndtaske. Vælg en lille eller mellemstor taske i en neutral farve der vil komplementere dit outfit og tilføje et strejf af luksus til dit look.

Husk at nøglen til at opnå et klassisk Chanel-look er at holde det enkelt og sofistikeret. Med disse tips kan du skabe et tidløst og elegant outfit, der aldrig går af mode. Nedenfor får du vores 12 bud på nogle smukke Chanel-inspirerede items på budget.