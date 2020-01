Strik skal vaskes så lidt som muligt for at bevare sin kvalitet.

Og det råd kan du roligt overholde, da uld besidder nogle smarte egenskaber, der gør, at strik ikke behøver lige så hyppig vask som andre materialer. Det skyldes uld og kashmirs indhold af lanolin, som er et naturligt fedtstof, der findes i garn. Lanolin virker både antibakterielt og mindsker lugt, og derfor kan du i mange tilfælde nøjes med at lufte din strik, før du lægger den tilbage i garderobeskabet.

Et godt tip er desuden altid at bruge en T-shirt under uld, så går der endnu længere tid, før der kommer eventuelle lugtgener og behov for vask.