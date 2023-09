Se hvilket brand, der netop er kåret som 2023's mest populære

Hver sæson er der mere eller mindre udtalt konsensus om, at et brand ‘har den’. Det vil sige, at der er et brand, vi alle savler lidt mere over, og hvis design rammer plet. Tænk bare på, hvordan Gucci dominerede for nogle år tilbage. Dernæst har Prada siddet tungt på tronen længe, kun tilnærmelsesvist overgået af Miu Miu, der de to sidste sæsoner har skabt næsten feberlignende eufori hos modefolket, hver gang en ny støvle eller underbuks er blevet sendt på gaden. Men nu ser det ud til, at et helt andet brand, i hvert fald hvis man skal tro online søgninger, overgår alle ovennævnte modehuse i popularitet.