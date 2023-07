Se Pharrell Williams' debutkollektion for Louis Vuitton

Louis Vuitton har de seneste år været gennem en enorm transformation i forbindelse med tabet af nu afdøde stjernedesigner, Virgil Abloh. Den visionære designer var af mange beskrevet som modeverdenens Andy Warhol, og han klarede i løbet af sine fire år hos modegiganten at forene gademodens æstetik med luksus – og i tillæg til dette transformerede han også Louis Vuittons visuelle identitet og profil.

Da Virgil Abloh gik bort efter en lang kamp mod kræft i slutningen af 2021 efterlod han et enormt tomrum, som fik mange til at spekulere over, hvem der mon skulle følge hans fodspor. Nyheden slap up tidligere i år om, at artist og multikunstner Pharrell Williams skulle tage over, og det er på mange måder et logisk valg: Williams har haft adskillige designsamarbejder med store modebrands som Adidas, Chanel og netop Louis Vuitton – og han har også et indgående kendskab til modeverdenen samt streetwear-kulturen, som har fået en nøgleposition hos Louis Vuittons herreunivers. Derudover har Williams naturligvis også en enorm platform som verdenskendt musiker og producer med millioner af fans.

