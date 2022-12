Skønhedsredaktørens OOTD: "Min stil er ret 'drenget' til hverdag"

"Min stil er ret drenget til hverdag. Jeg går oftest i baggy bukser, og mikser dem gerne med en oversized strik – eller en top og et par stiletter til fest. Jeg kan ikke lide at føle mig for fin, så jeg tænker altid over, at der er noget, der kan skabe lidt kontrast. Når det så er sagt, så dresser jeg også gerne op i verdens mindste kjole, hvis jeg skal ud. Og vil så smide en oversized frakke eller blazer over indtil musikken spiller."