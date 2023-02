Smykketrends fra 90'erne vi gerne vil gå med denne sæson

Chandelier øreringe

'Lysekrone-øreringe' er en perfekt tilføjelse til et outfit, der skal løftes markant – og den bedste del; med minimal indsats. De lange statement øreringe, som oftest er pyntet med smukke sten og perler, blev hevet frem, når der skulle festes i Hollywood. De betagende stilikoner var ikke blege for at kombinere disse øreringe med de trendy stropkjoler for et feminint og sensuelt look.