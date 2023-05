Solbrilleguide: Sådan finder du solbriller, der passer til din ansigtsform

Rent praktisk: Har du en tommelfingerregel, når det kommer til at vælge det perfekte par solbriller?

"Først og fremmest skal du finde en stil og form, der taler til din personlighed og din modesans. Næste trin er pasformen. Det er vigtigt for os her hos Moscot at hjælpe vores kunder med at finde en passende ramme. Moscot er unik, fordi vi tilbyder flere størrelser og farver i alle vores stelstile. Det sikrer, at der er noget for enhver smag. Vi anbefaler, at du finder den rette balance mellem mode og pasform under hensyntagen til livsstil, visuelle behov og selvfølgelig stil."

Stilmæssigt: Har du en tommelfingerregel, når det kommer til at vælge det perfekte par solbriller?

"Det er vigtigt at være opmærksom på pasform og farve. Det er rart at finde en rammefarve, der komplementerer din hudtone og hårfarve. Ikke anderledes end valg af blazer eller et par sko, er det vigtigt, at du finder et stel, der harmonerer med din personlige stil – både i forhold til et farvesynpunkt og et modesynspunkt."

Hvordan kan du se, om et par solbriller passer dårligt til dit ansigt?

"Pasform på stel er altafgørende for at vælge det rigtige par solbriller til dig selv. Det er vigtigt, at stellet passer til bredden af dit ansigt og føles behageligt. Derudover skal du føle, at modellen kan kombineres med din stil og dine fortrukne farvesammensætninger."

Læs med nedenfor og bliv klogere på, hvilke solbriller der passer til din ansigtsform.