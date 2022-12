Stjæl stilen fra Bella Hadid

De sidste sæsoner har ingen model i verden gået ligeså mange kilometer op og ned ad runways hos de mest toneangivende designere som Bella Hadid. Måske derfor er Bella også lige blevet kåret til årets model ved “The Fashion Awards 2022” i London. Men når et modehus booker Bella Hadid, booker de ikke bare en model... de booker et brand og et fænomen på sociale medier. Alene på Instagram har Bella Hadid mere end 56 million følgere, og når hun poster, får hun nogle gange flere millioner likes. Vi kan sagtens forstå den store hype, for når Bella er "off-duty" er hun altid på forkant med trends... hvis hun altså ikke selv er med til at skabe dem. Bella mestrer at mikse referencer (heriblandt især 90’erne og Y2K) og gøre stilen til sin egen. Her kan du blive inspireret til at gøre hende kunsten efter.