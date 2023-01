Stjæl stilen fra Karo Dall: "Føl dig tilpas, så stråler du"

Karolines stiltips

Hvem inspirerer dig og din stil?

"Jeg finder rigtig meget inspiration på Instagram og fra TV-serier. I øjeblikket elsker jeg især alle outfits, der er lidt ekstra. Enten med masser af farver, iøjenfaldende mønstre, store statement-smykker og fine detaljer. Nogle af mine favoritter er Janka Polliani, Leonie Hanne og Emili Sindlev."

Hvordan vil du selv beskrive din stil?

"Jeg vil beskrive min stil som sprudlende, feminin og eksperimenterende."

Hvad lægger du vægt på når du sammensætter et outfit?

"Jeg lægger vægt på, at der er en eller anden form for sammenhæng, så mine looks ser gennemførte ud. Jeg kan godt lide, når man kan se, at man har gjort sig umage – men det allervigtigste er, at jeg føler mig godt tilpas i det, jeg har iført mig, og det er også det allerbedste råd, som jeg kan give videre til andre. Føl dig tilpas, så stråler du!"

Hvad er dine favorit mærker?

"Den er svær, da jeg elsker så mange forskellige brands. Nogle af mine absolutte favoritter er CRAS, Stine Goya, Sandro, Missoni, Rotate og Jacquemus"

Hvad er dit næste køb?

"En ferie forhåbentligt, men hvis vi skal blive ved emnet, er jeg altid på udkig efter et par nye smukke stiletter. Jeg tænker et par Hangisi fra Manolo Blahnik i en ny farve. De er simpelthen så komfortable og smukke!"

Hvad er dit bedste køb?

"Én af mine bedste køb må være en meget flot kjole fra H&M, som jeg købte til min 30-års. Den er iøjenfaldende, voluminøs og lige mig! Jeg ville ønske, at jeg havde endnu flere store og festlige begivenheder, hvor jeg kunne have den på. Det er sådan en kjole, der gør mig så glad, når jeg er iført den, og sommetider tager jeg den på, når jeg er hjemme, fordi jeg ELSKER den!"