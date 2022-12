Stjæl stilen fra Norges originale influencer

Den norske stylist, influencer og podcast-vært, Janka Polliani, er indbegrebet af farverig og personlig stil. Hun er "the grand (semi) old lady" af norsk mode - og hendes personlighed er ligeså farverig som stilen. Hun møder verden med et smil og har som en af de første været ambassadør for en inkluderende tilgang til mode, hvor alder, krop og baggrund ikke betyder noget. På Jankas instagram (@Polliani) finder du et univers af positivitet, farver og mønstre, der næsten altid akkompagneres af det store smil, der smitter os alle.