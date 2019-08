Prada har oplevet lidt af en renæssance de seneste år, og særligt modehusets styles i nylon og trekantslogo fra 90’erne er i høj kurs. Pradas popularitet var ikke til at tage fejl af under Copenhagen Fashion Week, hvor gadebilledet flød over med modehusets bøllehatte, tasker og hårbøjler.

© Christabelle Beaudry