15 grunde til at prøve sommerens mest hadede sandaltrend

Sidste år skyllede en uventet trendbølge ind over Københavns sommermodeuge, hvor modefolket skiftede hæle og sneakers ud med klipklappere.

Siden da har mange tørret støvet af den flade gummisandal, som ikke længere er forbeholdt sløve dage ved stranden.

De klassiske klipklappere er ikke på vej ud af modebilledet lige foreløbigt, men denne sæson får de selskab af en silhuet, der har fået kaldenavnet 'klipklappere for voksne'.

Her er tale om klipklappere med hæl, som allerede er blevet luftet af stilikoner som Kendall Jenner.

Klipklappere med hæl deler vandende, men hvis du overvejer at lade dig overtale til at hoppe med på tendensen, giver vi dig her 15 gode grunde.