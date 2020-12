Det er ikke altid, at det er lige nemt at få det gode billede i kassen - særligt hvis du, ligesom os og mange andre, bruger din telefon til det. Heldigvis er de fleste telefoners kamera så gode, at det kun er et par tommelfingerregler, der gør, at du kan få dine billeder til næste niveau. Vi har samlet fem af de bedste her.

Lær det naturlige lys at kende

Selvom et cover med indbygget lys og en såkaldt ring light er fristende investeringer, kan du komme virkelig langt ved at afkode det naturlige lys. For intet giver glød og lys som solen selv – også selvom det er skyet vejr. Det handler bare om lære at afkode det, så du får mest muligt ud af lyset.

Et godt tip til at eksperimentere med det er, at du prøver at tage billeder én til to timer efter solen er stået op og igen én til to timer inden solnedgang. Det giver dig en god fornemmelse for, hvornår og hvordan du kan ramme de gyldne stråler, der kan forvandle dit billede.

Gør selfies nemmere (og bedre) med selvudløser

I stedet for at stå og bakse med at få telefonen nok på afstand for at tage gode selfies, kan noget så simpelt som selvudløseren blive din bedste ven. Det giver dig også mere frihed til at skabe et mere konceptuelt selfie eller få meget mere med, så det ikke kun er dit ansigt.