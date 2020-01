4 tendenser fra modeugen, vi tror på

Læder har haft en fremtrædende plads i modebilledet siden efteråret, og det kraftige materiale fortsætter sin sejrsrunde. Ganni, By Malene Birger, Soulland og Remain Birger Christensen var blandt de mærker, der viste læder på alt fra støvler og små jakker til hele sæt. Fælles for dem alle er en minimalistisk tilgang til det tunge materiale, så udtrykket bliver skarpt og eksklusivt frem for blødt og boho. Den minimalistiske luksusretning sender anerkendende nik til toneangivende modehuse som The Row og Bottega Veneta, hvor hvert stykke tøj udstråler power og kvalitet, helt uden brug af logoer eller opsigtsvækkende detaljer.

© Remain Biger Christensen / By Malene Birger