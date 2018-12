Franske Jacquemus har designet det ene pletskud efter det andet i år. Vi har været særligt begejstrerede for mærkets små minitasker og gudesmukke strikkjoler, der gav lyst til at lægge pangfarverne langt væk til fordel for nedtonende nuancer som beige, brun, bordeaux eller støvet lyseblå.

© Anna Stokland