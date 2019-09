Denim er et af de mest udbredte materialer, og det er svært at finde et individ, der ikke ejer flere par jeans.

Efterårets største denimtrends går dog udover de traditionelle jeans, og bruger denim på nye og spændende måder.

Så læg de klassiske jeans på hylden, og læs med her, hvor vi guider til sæsonens syv største denimtendenser.