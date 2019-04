Fra olympen til børnegarderoben

Hårbøjlens forfædre går tilbage til omkring 475 f.Kr., hvor de gamle grækere og romere bar kranse ved specielle lejligheder. Springer vi et godt stykke frem i tiden, nærmere bestemt til begyndelsen af det 20. århundrede, var hårbånd gået fra at være primært for mænd til at være yderst populære blandt kvinder.

En af bannerførerne for denne tendens var hovedpersonen i Lewis Carrolls novelle Through the Looking Glass. Nemlig den kønne pige Alice, der med en bred sort hårbøjle holder sit lyse hår væk fra ansigtet, hvilket har medført, at hårbøjlen den dag i dag kaldes et ‘Alice Band’ i England.

I 20’erne var det især stramme hårbånd rundt om hovedet – og gerne pyntet med en fjer – der dannede mode, men op gennem 50’erne og 60’erne begyndte mange unge kvinder at bære plastikhårbøjler, der var behjælpelige med at holde håret tilbage under bilkørsel. I 90’erne var det den takkede elastik-hårbøjle, der prydede diverse frisurer.