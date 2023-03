Denne jakke hitter på sociale medier, og den ser endnu bedre ud brugt

Catwalken har været fyldt med referencer fra motorsporten igennem tiden. Den såkaldte 'moto-jakke' har eksempelvis været en klassiker i streetstyle-kategorien i mange sæsoner – og er det stadig. Men hvor vi førhen har set jakker med referencer fra motorsporten, så er det nu den ægte vare, som lader til at være den fortrukne. Det er med andre ord den sporty og stribede motocross-jakke, som der bliver kastet kærlighed efter – og den skal gerne ligne en original med striber, farver, logoer og patches.

A-list stjerner som Hailey Bieber og Kendall Jenner er sammen med utallige influencers blevet spottet i motorcross-jakker, hvor nogle er iført den tætsiddende version og andre er iført en oversized version af jakken. Jakken er flot uanset – og den bliver endda endnu bedre, hvis du finder den brugt.

Så hvis du overvejer at investere i en motorcross-jakke denne sæson, så skulle du prøve at kigge efter dem, der allerede har fået noget kærlighed, før du køber en helt ny. Hos Worn Vintage har de eksempelvis ofte flotte motorcross-jakker på lager.

Og hvis du ikke har lyst til at gøre et loppefund, så har vi fundet et par flotte jakker til dig nederst i artiklen.