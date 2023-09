Denne romantiske tendens er kommet for at blive

Det gode ved blonderne er, at der findes uendelige muligheder at style dem på. Det er tydeligt at se i modebilledet, at folk nyfortolker den værdsatte tendens. Blondekjolen kan nemt styles til efteråret med en læder jakke, en oversized blazer eller med en stor strik. Den kan endda bruges over en t-shirt og et par bukser. Især blonde bukser og nylonstrømper er lokkende at style under en kjole, en oversized skjorte eller en chunky strik.

Har du endnu ikke blonder i din garderobe, eller har du brug for lidt flere? Så er der her 4 gode bud på blonder, du kan lade dig inspirere dig af.