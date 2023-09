Dette er muligvis efterårets billigste styling-tip

Det kølige vejr sniger sig lige så langsomt frem, og det samme gør knæstrømperne på modescenen. Tendensen har allerede vist sig til den seneste modeuge i København(SS24), men også på de internationale catwalks.

Det er ikke første gang, at vi ser versioner af trenden. Tidligere har der været meget fokus på den sporty udgave, hvilket blandt andet kom til syne under sommerens festivaler.

Dog går vi nu ind i efteråret, hvilket betyder at knæstrømpen nu kommer i en nylonversion, gerne med glimmer. Knæstrømpen er både klædelig og genial til forlænge sæsonen, hvor det stadig er muligt at bære shorts og nederdel.

Sæsonens snedigste styling-tip pepper ethvert look op til en overkommelig pris. Det kan også være, at der allerede gemmer sig et par i din garderobe. Strømperne giver dig mulighed for at sammensætte et væld af forskellige styling-kombinationer. Du kan både kombinere dem med støvler, loafers eller høje hæle.

Vi har udvalgt fire par knæstrømper, som du kan finde her nedenunder.