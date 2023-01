Dette item skal du style din blazer med

Et item, som mange nok har i garderoben, er en smuk blazer. De sidste mange sæsoner har blazeren været på dagsordenen - alt fra læder, oversized og ternet. Dermed tør vi med garanti næsten godt tro på, at du har en lækker blazer hængende i dit skab.

Men hvordan skal den styles denne sæson? I SS23-kollektionerne viste designere som Miu Miu, Chanel, Coach og Max Mara nemlig, at vi med fordel kan style vores blazere med de lårkorte shorts. Også i gadebilledet har vi set de lårkorte shorts og en smart blazer i flere forskellige versioner - derfor er det måske nu, at du skal hoppe med på tendensen til denne sæson.

Brug de korte shorts som et smart forårslook med et par komfortable sneakers eller støvler. Du kan også vælge looket med et par høje stilletter og hermed gøre det til et sexet outfit til en festlig aften ude.