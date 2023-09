Er denne sko et endeligt farvel til cowboystøvlen?

Denne model har fået mange til at savle og skrive bikerstøvlen øverst på ønskelisten, men desværre skal der også investeres en del, før at Miu Mius version kan blive din. Miu Miu har siden udgivet både langskaftede og kortskaftede modeller, og nu er highstreet-kæderne også begyndt at følge trop, hvilket altid er et sikkert tegn på, at en trend er på vej.

Er du på udkig efter cool (og praktisk) fodtøj, bør du derfor begynde at kigge i bikerstøvlens retning. Nedenfor har vi fundet nogle gode bud. Et andet godt tip er desuden at lægge vejen forbi Lædersmeden, den ikoniske butik i København, som er kendt for sit udvalg af læderstøvler, hvor du naturligvis kan finde en bikerstøvle, men også forskellige spænder, der kan købes separat, og sættes på hvilken som helst støvle for at give den et unikt biker-præg.