Ferie-nederdelen er internettet og Kylie Jenners seneste besættelse

Bedst da vi troede, at vi havde set alt, formår modeverdenen alligevel (og heldigvis) stadig at overraske. Det gør sig også gældende for denne trend, som er begyndt at røre på sig, efter at blandt andre Kylie Jenner er blevet spottet i den.

Ferienederdelen anno 2023

Da her er tale om en helt ny trend, har vi haft svært ved at navngive tendensen, som kort fortalt går ud på at parre en praktisk top med den slags nederdel, du ville finde i et glittet ferieparadis. Nederdelen ligner mest af alt en såkaldt cover-up. Det er den beklæningsdel, der hænges over hoften, i det man slentrer fra polen til solsengen, og som primært bæres af rige reality-fruer i den amerikanske reality-franchise Real Housewives.