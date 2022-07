Her er 00'er smykket, du ikke kan undgå denne sæson

Der er ingen tvivl om at de seneste sæsoner har hentet masser af inspiration fra 90'erne og 00'erne, hvor alt fra lavtsiddende miniskirts og croptops er kommet frem. Og det gør sig også gældende for smykkerne, hvor særligt iøjnefaldende men også enkle halskæder er at spotte overalt på influencere og kendisser på Instagram.

Fælles for halskæderne er, at vedhænget fylder og er dekorativt, mens kæden som oftest blot er en snor eller et bånd. Det italienske brand Gimaguas har lavet en af de måske smukkeste fortolkninger af det ikoniske smykke. Hos danske Saks Potts er smykket en anelse mere råt med en sølvfarvet metalring og snore i forskellige farver. Og er du en rigtig DIY-type, kan du også kaste dig ud i at lave din egen udgave af 00'er smykket.