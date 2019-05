Det er svært at sige blonde uden også at tænke på romantik. Det delikate materiale, vi forbinder med noget ekstra feminint, fås endnu en gang i et væld af fortolkninger – også når det gælder sæsonens kjoler – og gør stadig sit ypperste for at tilføje dit look lidt sødme, mod og mystik.

Self-Portrait ca. 3.150 kr. // Isabel Marant 3.950 kr. // Skall Studio 1.600 kr. // Zimmermann 6.246 kr. // H&M Studio 1.000 kr.