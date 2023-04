Ny nuttet tendens: Sløjfen

Den nuttede sløjfe er ikke længere forbeholdt børnene – den er nemlig tilbage i modebilledet endnu en gang. De store modehuse som Valentino, Maison Margiela og Balmain har alle kastet deres kærlighed efter den romantiske sløjfe. AW23-kollektionerne er i hvert fald spækket med den fine detalje.

Gadebilledet er dog på forkant og har taget imod tendensen med åbne arme. Sløjfen er en alsidig trend, som vi ser blive inkorporeret i en række forskellige slags looks. Den kan bruges som en lille underspillet og pyntende detalje, men den kan også bruges som omdrejningspunktet for dit look. Du kan altså selv bestemme, hvorvidt du ønsker at gå all in eller ej. Hvis du ikke har lyst til at investere de store penge i den nye trend, er der intet et stykke satin-bånd ikke kan klare. Brug det eksempelvis til at binde en sløjfe om din fletning – sødere (og billigere) bliver det ikke.

Hvis du vil holde dig ajour med den nye trend, har vi nederst i artiklen lavet et shopping-galleri med vores sløfje-favoritter.