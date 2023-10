Pep dit outfit op på under et minut med efterårets hotteste accessory

Sløjfen har samtidig fyldt en del på den internationale catwalk under SS24-sæsonen, hvor modehuse såsom Simone Rocha, Versace og Sandy Liang, har vist sløjfen både som accessory, på kjoler og i et utal af forksellige afsgkygninger.

Det er dog ikke helt tilfældigt, at det netop er sløjfen, der er ved at overtage vores efterårsgarderobe. Den er nemlig karakteristisk for ballet-core-tendensen, som vi allerede spåede til at blive en af årets vigtigste tendenser i starten af 2023.

Vi har samlet 4 smukke items med sløjfer nederst i denne artikel.