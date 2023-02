Sådan skal dine sneakers se ud i år

Hvert år er der nogle sneakers, som dominerer modebilledet, men hvilke modeller vil præge 2023? Særligt én type af sneakers er ikke til at overse på Instagram og TikTok – og det er selvfølgelig de low-soled sneakers, der er tale om. Denne type sneaker regner vi med at se meget af i det kommende år, og de er allerede utrolig populære. Her snakker vi om de nostalgiske, klassiske og stilrene sneakers såsom Gazelle, Samba og Mexico 66.

Denne sporty og komfortable form for sneakers er nem at style, og kan med succes tilføje et sporty touch til de fleste outfits. Det er delvist takket være berømthedstilhængere som Frank Ocean, A$AP Rocky, Bella Hadid og Hailey Bieber, at denne form for sneakers er blevet populær. Men også herhjemme er influencers som Josefine HJ, Maria Kragmannn og Tina Maria hoppet med på trenden.

Flade såler er altså et musthave i år – så giv dine fødder en pause fra høje sko og invester i et par flade såler. Nederst i artiklen forsyner vi dig med 12 bud på 2023-sneakers.