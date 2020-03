Forårets fodtøj: Her er de sko, du skal gå efter i 2020

Fra klassiske, komfortable loafers, der lige til at træde ned i, til loafers med høj hæl eller en slingback-version. Loafers er uundgåelige til foråret takket være toneangivere som Louis Vuitton, Prada og Loewe.

Du kan også gå efter varianter med udsmykninger i form af enten kæder, glimtende sten eller skinnende spænder. Kort sagt: Alt er tilladt, så længe det rimer på loafers.

Og hvis du mangler inspiration til, hvordan du styler de mere utraditionelle former for loafers, kan du passende lade dig inspirere af Leandra Medine fra Man Repellers forårskampagne for Louis Vuitton.