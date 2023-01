Skoen der skiller vandene (og tåen)

Enten elsker eller hader du denne trend – her på redaktionen får de et stort thumbs up. De velkendte 'Tabi'-sko fra Maison Margiela er for alvor at finde overalt på Instagram lige nu - og selvom skoen har eksisteret længe, er det først nu, at den har fundet sin vej frem.

De ikoniske sko kommer i flere forskellige former, farver og materialer – alt fra støvler i læder til ballerinaer i lak – og mulighederne for styling er mange. Du kan bære dem til et cool look med et par baggy cargo-bukser som Josefine HJ, eller du kan style dem som Chloe Monchamp med et par uld-bukser eller en kort nederdel.

Skoene er faktisk meget mere komfortable, end man skulle tro. Når først du har gået den lækre italienske læder til, så mærker du næsten ikke, at dine tær er delt op. Men én ting skal du dog være opmærksom på, hvis du planlægger at anskaffe dit et par – en tå-delende sko kræver selvfølgelig et par tå-delende sokker, som du kan finde lige her.

Nedenfor finder du vores fire favoritter fra Maison Margiela.