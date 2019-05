Askepot-blå, pufærmer og masser af volumen. Prinsessekjolen er tilbage i modebilledet, og designere som Simone Rocha, Sacai og danske Cecilie Bahnsen løfter babydoll-silhuetten til et nyt niveau.

Babydoll-kjolen er kendetegnet ved dens korte længde og voluminøse fit, som både gør kjolen komfortabel og ualmindeligt klædelig, da den er flot til alle kropstyper.

Hvad end du plejer at gå efter kjoler med længde eller ej, findes der mange fine bud på babydoll-kjoler lige nu, som nok skal overbevise dig om at gå med lårkort denne sæson.

Tip! Undgå at looket bliver for pænt og lillepiget ved at kombinere babydoll-kjolen med tidens spejdersandaler og naturlig makeup.