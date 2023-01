Tasken der er kommet for at blive

Du har sikkert lagt mærke til tasken i gadebilledet. Den lille taske med den måneformede silhuet har været et hit igennem flere sæsoner, og det er ikke for sent, at du anskaffer dig en af slagsen, for vi kommer ikke til at sige farvel til måne-tasken lige forløbig.

Flere versioner af tasken er blevet set på armen af samtlige stilfulde personligheder til både Londons og New Yorks Fashion Week; se nedenfor for bevis.

Vi kan spore fremkomsten af tasken tilbage fra flere store modehuse i form af blandt andet Bottega Veneta og Coperni, men den populære taske tilbydes nu af (næsten) alle brands, der har tasker i deres sortimentet – så det burde være muligt for dig at finde et eksemplar, der passer til dit budget.

Vi har hjulpet dig lidt på vej og fundet otte versioner af den måneformede taske – en af dem kan blive din for 195 kr.